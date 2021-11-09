"Ривнеазот", входящий в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, в октябре-ноябре нарастил объем производства кислорода. Как сообщили сегодня в пресс-службе Group DF, в октябре было отгружено 2885 баллонов кислорода, а за 10 дней ноября – 2408.



В пресс-службе Group DF подчеркнули, что производимый кислород бесплатно поставляется в медицинские учреждения Ровенской, Волынской и Житомирской областей в тесной координации с Министерством здравохранения, председателем Ровенской ОГА и мэром.



"Мы производим кислород круглосуточно – химики совместно с медиками работают 24/7. Предприятие предоставляет кислород в распоряжение Министерства здравоохранения, а Министерство координирует распределение баллонов между больницами. Мы оперативно реагируем на потребности медицины в кислороде, ведь речь идет о жизни людей", – комментирует главный инженер ЧAО "Pивнеазот" Владимир Коваленко. Он отметил, что кислород, производимый на "Ривнеазоте", отвечает нормативным требованиям к медицинскому кислороду, а его отгрузка производится с соблюдением всех правил безопасности.





Также, 107 баллонов "Ривнеазот" отдал в пользование 5 больницам, которые не имели собственного баллонного парка.



"На самом деле первые переговоры с "Ривнеазотом" на эту тему мы провели уже давно. Руководство предприятия тогда пошло навстречу руководству области и навстречу всем жителям нашего края. Как минимум, это тот резерв нашей области, который помогает нам проходить пиковые периоды пандемии", – отмечает Игорь Тимошенко, заместитель председателя Ровенской ОГА.



Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что с 1 января по 31 октября 2021 года предприятия азотного холдинга Ostchem изготовили и отгрузили медикам 283 576 м3 медицинского кислорода. За этот период объем производства медицинского кислорода на предприятиях увеличился в 15,5 раза.