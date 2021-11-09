Вашингтон вимагає від Кремля прозорості, а ще поваги до українського суверенітету.

Пентагон занепокоєний маневрами Росії біля українських кордонів. Про це заявив речник установи Джон Кірбі.

Він додав, що Вашингтон вимагає від Кремля прозорості, а ще поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.

Кірбі відмовився коментувати заяву української розвідки про скупчення 90 тисяч російських військових на кордоні, лише зазначив, що США продовжують стежити за діями РФ.