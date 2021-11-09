Пентагон продовжує стежити за діями Росії на українських кордонах [ Редактировать ]
Пентагон занепокоєний маневрами Росії біля українських кордонів. Про це заявив речник установи Джон Кірбі.
Він додав, що Вашингтон вимагає від Кремля прозорості, а ще поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.
Кірбі відмовився коментувати заяву української розвідки про скупчення 90 тисяч російських військових на кордоні, лише зазначив, що США продовжують стежити за діями РФ.
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Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.
Але про нарощування, як пишуть західні видання The Washington Post і Politico - не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань.
Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, а видання Politico оприлюднило відповідні знімки з повітря.
"Джавеліни", які передали Києву Сполучені Штати, у Пентагоні вважають ще й символом. Мовляв, "не просто зброя" - сигнал.
Ідеться про двадцять одного затриманого напередодні поблизу будівлі, так званого суду.