Священну для індійців річку Ямуна вкрила токсична піна [ Редактировать ]
Священну для індійців річку Ямуна вкрила токсична піна. Екоактивісти кажуть - усе через незаконне скидання промислових відходів та неочищених стоків до водойми. Цим зокрема грішать численні місцеві артілі, що займаються пошиттям джинсового одягу в нетрях Нью-Делі. Та попри небезпеку отруєння, індуїсти купаються у річці. Нині саме велике релігійне свято - Чхатпуджу, яке передбачає ритуальне омовіння.
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