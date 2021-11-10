В среду, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил cекретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.

Прошлое заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.

Напомним. неделей ранее Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности.

Из состава СНБО вывели:

экс-министра экономики Любченко Алексея;

экс-министра обороны Андрея Тарана;

экс-министра стретических отраслей Олега Уруского.

В персональный состав СНБО ввели:

Рябикина Павла - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Свириденко Юлию - первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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