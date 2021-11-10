Зеленский созывает СНБО: что известно [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил cекретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.
Прошлое заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.
Напомним. неделей ранее Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности.
Из состава СНБО вывели:
- экс-министра экономики Любченко Алексея;
- экс-министра обороны Андрея Тарана;
- экс-министра стретических отраслей Олега Уруского.
В персональный состав СНБО ввели:
- Рябикина Павла - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Свириденко Юлию - первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны
До сегодняшнего дня эту должность занимал Вячеслав Демченко
Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
После Чернобыльской катастрофы природа в этом регионе восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось
Встреча лидеров государств состоялась на полях экологического саммита в Глазго