Українці наростили з літа борги за комунальні послуги на понад 7,5 мільярдів гривень. За даними відкритої платформи "Опен-дата-бот", найбільше заборгували за газ - понад 23 мільярди гривень. Причиною накопичення боргів називають підвищення цін на комунальні послуги.

Наприклад, у столиці в серпні за газ платили понад 15 гривень за кубометр, у вересні - приблизно 20 гривень, а вже за жовтень у платіжках - більше як 30 гривень за спожитий куб. Але попри здорожчання, якість послуг не зросла. Як перевірити, що конфорки горять як слід, і не платити зайве - дізнавалась Оксана Тупальська.

Інна - сумлінний платник за комунальні послуги. Каже - щоб зекономити на комірному, цієї осені рахує кожну копійку. На кухні - відліковує час, за який закипає каструля води на майбутній борщ. Схоже, гріється повільніше.

Інна, споживачка природного газу:

Стараюсь платити вчасно за послуги і газу, і хотілось би знати, що це якісний газ.

За рекомендаціями НАК "Нафтогаз України", про неякісну подачу газу може свідчити надто повільне нагрівання посуду на плиті та замість синього - жовтий або червоний колір полум'я. Це означає, що тиск у трубі занизький. Аби впевнитись остаточно - радять почистити конфорки. Якщо після цього горіти краще не стане - вимагати у міських та облгазів поліпшити якість палива та виплатити компенсацію.

Перевірити якість газу у власній квартирі намагалася Тетяна Бойко. Однак, коли дізналася, скільки це коштуватиме, - передумала. За проведення замірів спеціальні лабораторії беруть понад 10 тисяч гривень!

Тетяна Бойко, координаторка енергетичних програм ГМ "Опора":

Облгаз здійснює перевірку, точніше замовляє ці послуги в організаціях, які мають відповідні дозволи. Але якщо виявиться, що з якістю все гаразд, з тиском газу чи якістю газу все гаразд, тоді за ці послуги сплачуєте ви, якщо виявиться порушення, то він за ці послуги поверне вам кошти.

Відвоювати в постачальника право на якісну послугу можливо, якщо погіршення подачі газу засвідчать одночасно кілька мешканців будинку. Бо колективні звернення газовики розглядають швидше. У Спілці споживачів комунальних послуг додають - копію листів слід надсилати ще й до Держпродспоживслужби.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг:

На сьогодні навіть людина звернеться, досягне мети своєї, докаже, що газ неякісний. Це не буде ознакою того, що далі він буде споживати якісний газ. Тобто йому потрібно буде щомісяця проводити перерахунки і щомісяця сплачувати по 10 тисяч гривень, щоб довести, що газ неякісний.

Допоможе у вирішенні проблеми встановлення на підприємствах "Облгазу" і "Теплокомуненерго" персональних для кожного споживача лічильників обліку газу. Техніка має показати тиск та кількість подачі газу не в кубометрах, а в одиницях енергії - кіловатах на годину.

Це дозволить визначати, скільки саме теплової енергії газу отримує домогосподарство. Відповідний закон уже ухвалив парламент. Проте на швидку його реалізацію очікувати не варто, бо встановлення приладів потребує значних коштів - до пів мільйона гривень за лічильник для одного підприємства-постачальника.