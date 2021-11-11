Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси (фото) [ Редактировать ]
Источник: BBC
Американский актер Кристофер Уокен закрасил граффити с крысой знаменитого уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает BBC.
Акт "вандализма" состоятся во время съемок британского сериала Стивена Мерчанта "Нарушители" (The Outlaws). В комедийной драме из шести серий рассказывают о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения.
Кадр из сериала "Нарушители"
В последней серии персонаж Уокена закрашивает граффити Бэнкси - крысу с баллончиками краски и надписью "Бэнкси" над ее головой.
Кадр из сериала "Нарушители"
Съемки сериала проходят в Бристоле - родном городе таинственного художника, личность которого до сих пор неизвестна.
Бэнкси нарисовал граффити специально для съемок сериала. Такая идея появилась у сценаристов шоу. Они вышли на знаменитого уличного художника, не сильно надеясь на то, что он им вообще ответит.
Кадр из сериала "Нарушители"
Его единственным условием было, чтобы актеры действительно закрасили граффити, и держать валик будет Кристофер. Как оказалось, Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера.
Кадр из сериала "Нарушители"
Крысы являются "фирменным" рисунком Бэнкси. В начале пандемии "Подробности" писали о том, что Бэнкси "населил" подземку зараженными коронавирусом крысами.
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