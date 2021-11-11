Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тысяч военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячи - НГУ и 2 тысячи - Нацполиции.

Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов. При необходимости, они будут перебрасывать силовиков на проблемные участки.

Дополнительные силы будут располагаться "на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси".

Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белорусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд гривен. Эти средства будут выделены из бюджета.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко считает, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек беженцев из Ирака и Сирии подошли к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые - идут на прорыв через заграждение из колючей проволоки.

В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями.