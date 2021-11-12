На фронті ворог поранив українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на Сході країни. Боєць у лікарні в задовільному стані, -повідомили у штабі. Минулої доби кількість ворожих атак зросла, зафіксували 13 обстрілів.
Противник застосував заборонену зброю. Із мінометів 120-го калібру та з важкої артилерії обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки і Кримського.
А неподалік від Троїцького і Широкиного - із гранатометів та стрілецької зброї. У районі Зайцевого ворог задіяв безпілотник, скинув осколкові постріли ВОГ-17.
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