Російські виробники добрив прориваються на українських ринок. І без маніпуляцій не обходиться: лоббісти запускають чутки про дефіцит сировини, високі ціни. І обіцяють свою продукцію в рази дешевше. Експерти з фермерами забили на сполох. І звернулися до Кабміну. Про які ризики вони кажуть? І чим це може обернутися для вітчизняних хімічних підприємств? Розкажуть мої колеги.

Сьогодні жодне фермерське господарство чи посівна не обходяться без добрив. Вони підвищують врожайність. І на українському ринку добрив вистачає. Та попри це, щороку лунають прохання до влади дати дозвіл на імпорт із... Росії.

Ігор Гольченко, віцепрезидент Союзу хіміків України:

Попытки российских лобистов открыть рынок азотных удобрений для Российской Федерации продолжаются. Была встреча в МинАПк по этому вопросу.

Олег Арестархов, керівник корпоративних комунікацій Group DF:

Мы столкнулись с ситуацией, когда российские производители удобрений запускают разные слухи о том, что якобы Украина не в состоянии себя обеспечить удобрениями. Я могу ответственно заявить, что наши предприятии нагружены полностью.

І повністю покривають потреби у добривах. А якщо дозволити імпорт, українська продукція стане неконкурентною. Але не через якість, а... умови ціноутворення! Бо в Росії газ дешевший, а відтак і вартість добрив нижча.

Руслан Іллічов, генеральний директор ФРУ:

Якщо відкрити ринок, то дійсно виробництво буде знищено. Заводи будуть зупинені.

Олег Арестархов, керівник корпоративних комунікацій Group DF:

Мы получим первое - остановку химических предприятий, второе - около 40-45 тысяч безработных . Третье и самое главное - аграрный рынок станет полностью зависим от российских производителей удобрений. Они устроят здесь настояний ценовой диктат.

І схожа ситуація вже була. У 2014-2017 роках Росія буквально завалювала український ринок добривами. В результаті - власне виробництво майже зупинилося. Хімічна галузь була на межі вимирання. Обсяги виробництва знизилися на 80%! 10 тисяч людей втратили роботу. 2019 уряд наклав заборону на ввезення російських добрив. Результат - зростання галузі на 40%.

Руслан Іллічов, генеральний директор ФРУ:

Будь-яка спроба сьогодні зняття ембарго - це фактично робота на найбільших російських виробників . Таких як Акрон, Фосагро, Уралким. Без власного виробництва ми фактично будем на порозі великих ризиків щодо стабільної роботи аграрного сектору. Виробництво повинно бути власне.

Експерти переконані: запуск дешевих добрив із Федерації - сир у мишоловці. Й українська влада поки не планує дозволяти імпорт. А хіміки просять про підтримку власного виробництва.

Ігор Гольченко, віце-президент Союзу хіміків України:

Союз химиков предложил схему займа газа у правительства для того, чтобы пройти зимний период без турбулентности и обеспечить посевную оттечественными удобрениями.

Аграрії ж таку ініціативу підтримали - готують спільне звернення в Кабмін.