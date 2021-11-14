В Болгарии в городе Сливен на территории медучреждения, где лечат инфицированных коронавирусной инфекцией, произошел масштабный пожар. Об этом сообщает телеканал BTV.

Спасатели получили сообщение о возгорании поздно ночью. К месту происшествия были отправлены два пожарных автомобиля. Огонь начал свое распространение с палаты на 4 этаже, именно там были обнаружены тела двух погибших граждан.

Отмечается, что на месте был и один пострадавший, однако позже он скончался, а остальных пациентов было принято решение эвакуировать. По данным болгарского Минздрава, вероятной причиной трагедии стало курение сигареты одним из пациентов. В палате возле кровати нашли зажигалку.

Читайте также, в румынском городе Костанца загорелась больница, предназначенная для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией. Огонь начался в отделении интенсивной терапии. Вследствие пожара погибли по меньшей мере 9 человек.

Кроме того, в Василькове (Киевская область) мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой. Его задержали, медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию, за содеянное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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