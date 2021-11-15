Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание. Оно может состояться в этот четверг.

По его словам, во время возможного внеочередного заседания парламентарии должны рассмотреть непосредственно вопросы, касающиеся финансов.

"Нас может ожидать внеочередное заседание в четверг по финансовым вопросам", - сказал Корниенко.

Ранее в Верховной Раде ввели ограничения на посещение.

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