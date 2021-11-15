Рада может собраться на внеочередное заседание: что рассмотрят [ Редактировать ]
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание. Оно может состояться в этот четверг.
По его словам, во время возможного внеочередного заседания парламентарии должны рассмотреть непосредственно вопросы, касающиеся финансов.
"Нас может ожидать внеочередное заседание в четверг по финансовым вопросам", - сказал Корниенко.
Ранее в Верховной Раде ввели ограничения на посещение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Соответствующее решение поддержали 234 депутата
Назначение Рябикина министром стратегических отраслей Украины поддержали 237 народных депутатов
Оно состоится сразу после завершения пленарного заседания
Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан
По его словам, ситуацию на границе Польши и Беларуси якобы создает не Александр Лукашенко