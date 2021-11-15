Речь идет о Харьковском биотехнологическом университете, который недавно "образцово-показательно" реформировали, объединив 4 высших учебных заведения.

Нынешний нардеп Андрей Одарченко попал в Верховную Раду с должности декана факультета одного из них. А ныне нардеп является членом Наблюдательного совета объединенного ВУЗа.

Кстати, на сайте университета фамилии Одарченко среди членов Набсовета нет. Неизвестно, почему ВУЗ "стесняется" столь уважаемого человека? Может, из-за его манеры вождения в пьяном виде, или связей с российскими окупантами?

Самое интересное, что при этом нардеп еще и возглавляет Научный совет - высший орган управления ВУЗом!А это уже прямое нарушение Закона Украины "О высшем образовании". Ведь возглавлять Научный совет могут только работающие на постоянной основе, а не совместители, пусть даже они и народные депутаты.

В завершение еще один факт. B.о. ректора ВУЗа является бывший заместитель одиозного руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера Руслан Тихонченко, который не имеет ни ученой степени, ни весомого опыта работы в высшей школе. Но зато он близок к семье Одарченко. И при зарплате госслужащего декларирует миллионы. Правда, неправильно.…

И наносит ущерб государственному бюджету. Кстати, самого экс-патрона Руслана ТихонченкоАлексея Кучера Андрей Одарченко рекомендовал в члены Наблюдательного совета. Правда до этого он также рекомендовал на эту должность своего шофера, видимо эффективность работы одного и второго в Наблюдательном совете одного из наибольших ВУЗов региона нардеп оценивает примерно одинаково.

Ну и в конце зададимся закономерным вопросом. Что будет происходить в ВУЗе, в котором все ключевые должности занимают представители одного клана? Скорее всего, ничего хорошего…