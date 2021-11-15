По состоянию на понедельник, 15 ноября, цены на газ в Европе растут после отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 6,4% до 80,50 евро за МВт·ч, то есть 953 долларов за тысячу кубометров.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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