В Кропивницком в куче мусора нашли обнаженного мужчину. У него общее истощение и заболевание нервной системы, из-за которого он не может ходить.

Мужчину увидели случайные прохожие. Он лежал среди мусора и почти не двигался. Очевидцы вызвали медиков и мужчину госпитализировали.

Заведующий неврологическим отделением областной больницы Сергей Касянов рассказал, что мужчина находится в неврологическом отделении областной больницы.

Директор приюта "Дом Милосердия" Владимир Лебедев добавил, что бездомный после курса лечения снова сможет ходить. Тогда его заберут в бесплатный приют.

Мужчина, вынужденный жить среди мусора, рассказал, что его зовут Анатолий, ему 56 лет. Он говорит, что после развода уже 5 лет живет на улице. Он добавил, что у него есть ребенок.

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"У меня и племянники есть, но они живут своей жизнью. Я не хочу их беспокоить. Документы мои украли, все украли", – говорит Анатолий.

Также мужчина рассказал, что на помойке жил месяц, однако почему он был обнажен не помнит. Обратно на улицу Анатолий возвращаться не хочет и говорит, что пойдет жить в приют.

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