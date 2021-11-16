За словами синоптиків, холодне південно-західне повітря прийшло до Тасманії з Антарктиди.

Рекордний холод у австралійському острівному штаті Тасманія.

Зокрема, в столиці - Гобарті - зафіксували три градуси за Цельсієм. Це найнижча за 7 десятиріч температура. А ще штат засипало снігом.

За словами синоптиків, холодне південно-західне повітря прийшло до Тасманії з Антарктиди.