На австралійському острові зафіксували критичну температуру [ Редактировать ]
Рекордний холод у австралійському острівному штаті Тасманія.
Зокрема, в столиці - Гобарті - зафіксували три градуси за Цельсієм. Це найнижча за 7 десятиріч температура. А ще штат засипало снігом.
За словами синоптиків, холодне південно-західне повітря прийшло до Тасманії з Антарктиди.
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