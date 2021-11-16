Во вторник, 16 ноября, стало известно о том, что Федеральное сетевое агентство Германии возобновит сертификацию газопровода "Северный поток-2" при одном условии. Об этом сообщается на сайте немецкого регулятора.

Речь идет о необходимости преобразования юридической формы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством.

Сертифицировать компанию-оператора Nord Stream 2 AG можно лишь в том случае, если он был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG до этого решила основать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для управления немецкой частью трубопровода.

Сертификация приостановлена, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании. Кроме того, именно дочерняя структура должна будет подать новую заявку на сертификацию.

Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено законодательством ЕС о внутреннем рынке".

Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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