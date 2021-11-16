Газ резко подорожал [ Редактировать ]
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Во вторник, 16 ноября, цены на газ в Европе резко выросли после сообщения о приостановке Германией процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".
Так, цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала $1046 за тысячу кубометров, подскочив на 11%.
Ранее Офис президента Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский 1 ноября на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) обсудил с эмиром Катара возможность и условия поставок в Украину сжиженного газа.
Напомним, что в России предложили Украине покупать газ на 20-30% дешевле. С таким предложением выступил вице-премьер России Александр Новак.
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