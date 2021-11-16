Поляки застосували водомети проти мігрантів [ Редактировать ]
Каміння, газ і водомети. Ситуація на білорусько-польському кордоні що не день - то напруженіша. Про чергову спробу штурму, переговори Меркель із Лукашенком і підготовку нових санкцій ЄС проти Білорусі - Тетяна Логунова.
У польських прикордонників летить каміння та палиці, вони відповідають сльозогінним газом. Так розпочався сьогоднішній ранок на рубежі. Мігранти, які ночували просто на КПП "Брузги-Кузниця", укотре спробували зламати паркан і прорватися.
Щоб зупинити натовп, поляки застосували водомети. Після цього мігранти покинули територію пропускного пункту і повернулися в табір.
Спроби зламати огорожу фіксували й вночі. Щоправда, робили це не біженці, а білоруські силовики. Принаймні, це стверджує міністерство оборони Польщі. На оприлюднених відомством кадрах - чоловік у білоруській військовій формі намагається зруйнувати паркан.
Як врегулювати ситуацію на кордоні? Конкретного плану - і досі ні в кого немає. Напередодні ввечері Ангела Меркель - уперше після президентських виборів у Білорусі - поговорила з Олександром Лукашенком. Телефонна розмова тривала майже годину. Конкретних результатів - немає.
У Берліні та у Мінську повідомили: політики обговорили напружену ситуацію на кордоні та необхідність надання біженцям гуманітарної допомоги. І домовилися підтримувати контакти щодо цього питання. Сама Меркель телефонної розмови не коментувала. На відміну від Лукашенка - той сказав, що запропонував канцлерці якийсь свій варіант виходу з кризи.
Олександр Лукашенко:
С этими людьми нужно немедленно что-то решать. В связи с этим я внес предложение вцелом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока говорить конкретно. Она попросила время, паузу, для того, чтобы обсудить это предложение с членами Европейского Союза. Хорошо.
Чи розглядають у ЄС пропозицію Лукашенка - невідомо. Наразі в Брюсселі готують новий пакет санкцій проти Білорусі. Складають список фізичних і юридичних осіб, яких покарають за створення штучної міграційної кризи. Доєднатися до санкцій планують і Сполучені Штати.
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