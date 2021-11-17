Світ потерпає від негоди: канадська провінція підраховує втрати [ Редактировать ]
Затоплені домівки, змиті дороги та баржа посеред набережної. Канадська провінція Британська Колумбія потерпає від паводків. Все через рясні дощі, які спричинили розлив річок. Як місцеві переживають негоду - розкаже Марина Біленька.
З набережної Ванкувера відкрився краєвид на... баржу. Непришвартоване судно прибило до берега штормом, який вже кілька днів вирує на заході Канади. До пляжу принесло й вітрильний човен. А місцевий порт припинив роботу - внаслідок повеней туди не можуть дістатися вантажні потяги, які транспортують товари до та з морської гавані.
Негода вирує у провінції Британська Колумбія з неділі. Місячна норма дощу там випала менше, ніж за добу. З берегів почали виходити річки. Пошкоджені залізничні колії, дороги й мости. Також відомо щонайменше про один потяг, що зійшов з рейок, минулося без жертв.
Кайл Дональдсон, метеоролог:
Погода спричинила вимкнення електроенергії, зокрема в Чилліваку, Мейпл-Ридж і Бостон-Бар. Сильний мокрий сніг повалив численні дерева. Ми також маємо серйозні повені та очікуємо на ураган.
За 200 кілометрів від Ванкувера - у Мерріті - з ладу вийшли водоочисні станції. Рівень води на вулицях міста подекуди перевищив один метр.
Тут наче озеро. Майже 8 тисяч людей змушені покинути свої домівки.
Бейлі Аллен, жителька міста Мерріт:
Наш будинок не постраждав і ми в безпеці. Мені пощастило, а дім моїх родичів сильно затопило.
Канадські медіа повідомляють і про численні зсуви ґрунту. Стихія забрала життя щонайменше однієї людини. Ще двоє зникли безвісти. В районі міста Агассіс сталися два зсуви, тонни ґрунту перекрили одну з автомагістралей. На дорозі заблокували майже сто автівок, в яких перебували зо три сотні людей. До їхньої евакуації долучили авіацію.
А от жителі міста Абботсфорд внаслідок стихійного лиха пересіли з автівок на човни й гідроцикли. Допомогли врятувати із затопленої ферми близько 50 корів.
Генрі Браун, мер міста Абботсфорд:
Коли я бачу телят по вуха у воді, то моє серце розривається. З іншого боку, я вражений нашими містянами, як вони об'єдналися заради порятунку тварин.
Зливи дісталися й сусідньої країни. В американському штаті Вашингтон повідомляють про масове вимкнення електрики. Без струму лишилися 150 тисяч домівок.
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