Вірменія й Азербайджан оголосили перемир'я [ Редактировать ]
Вірменія й Азербайджан оголосили перемир'я. З 8 по 15 листопада на їхньому кордоні сталося кілька збройних інцидентів. Та напередодні масштаб зіткнень стрімко збільшився. У Єревані звинуватили Баку у спробі прориву кордону, а в Баку заявили про атаку азербайджанських позицій. Внаслідок загострення загинули один вірменський та семеро азербайджанських військових. Доля понад 20 армійців - невідома. Після телефонних переговорів - протистояння припинилося. США і Франція закликали країни надалі вирішувати суперечності у мирний спосіб.
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У Єревані заявили, що азербайджанські військові почали наступ на одному зі східних відрізків кордону. В Баку цю інформацію спростовують. Там стверджують, що вірменські військові почали раптову операцію, щоб захопити висоти.
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