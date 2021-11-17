Вірменія й Азербайджан оголосили перемир'я. З 8 по 15 листопада на їхньому кордоні сталося кілька збройних інцидентів. Та напередодні масштаб зіткнень стрімко збільшився. У Єревані звинуватили Баку у спробі прориву кордону, а в Баку заявили про атаку азербайджанських позицій. Внаслідок загострення загинули один вірменський та семеро азербайджанських військових. Доля понад 20 армійців - невідома. Після телефонних переговорів - протистояння припинилося. США і Франція закликали країни надалі вирішувати суперечності у мирний спосіб.