Бывшие сотрудники правоохранительных органов были задержаны в столице за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно данным следствия, двое экс-сотрудников полиции, а именно майор и подполковник (освободились из рядов полиции в 2020 году), организовали незаконный бизнес, связанный с оборотом наркотических средств.

Расчеты с клиентами производились наличными, а товар передавался из рук в руки. С целью документирования их преступной деятельности правоохранители провели у фигурантов оперативную закупку наркотических средств - 15 гр кокаина и 100 гр метадона на общую сумму 3 тысячи долларов США.

Отмечается, что у фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли наркотические средства, весы, боеприпасы, оружие, черновые записи, удостоверения работников правоохранительных органов, около 20 паспортов разных стран на имя других лиц и другие вещественные доказательства. Известно, что злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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Кроме того, в Киевском следственном изоляторе разоблачили схему доставки и сбыта наркотиков. Правоохранители с целью документирования преступной деятельности провели ряд оперативных закупок наркотических средств, фигуранты уголовного производства задержаны непосредственно во время очередного сбыта.

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