В среду, 17 ноября, в столице Афганистана Кабуле произошли два взрыва. Среди погибших по меньшей мере один человек. Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Кари Саида Хости, в Дашти-Барче взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погиб один гражданский. Еще шесть человек были ранены. Отметим, что другой чиновник Талибана заявил о семи погибших и девяти раненых.

О втором взрыве сообщили местные жители. Он якобы произошел в районе Карте 3.

Силы безопасности собирают информацию о событиях.

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Кроме того, в Днепре случился пожар в одной из квартир жилого дома, в момент возникновения возгорания в жилище находился пожилой мужчина. Мужчину спасли из горящего жилища и передали сотрудникам "скорой" помощи.

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