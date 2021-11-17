Фронт - вибухнув. На Донбасі сьогодні - масовані обстріли із забороненої зброї. Ворог застосовує артилерію та міномети важких калібрів. Троє наших військових зазнали поранень. Снаряди влучають і по житлових кварталах прифронтових селищ. Від одного з таких обстрілів ледь не постраждала наша знімальна група. Ігор Левенок розкаже більше.

Ігор Левенок, кореспондент:

Останнім часом з'явилася небезпечна тенденція. Ворог дедалі частіше обстрілює мирні населені пункти. Муратове. Двадцять кілометрів від лінії фронту. Фактично - це тил. Супротивник ударив по селу з далекобійної артилерії. Снаряди вибухали навіть поблизу школи.

Школа поруч, сто сімдесят метрів, ну може сто п'ятдесят. Ось воно…(показує вирву)

Федір Руденко, вчитель фізкультури, назбирав ці осколки на шкільному подвір'ї.

Били з боку району ТТХ, ото там Кіровськ, Стаханов, скоріше за все звідти з-за бахмутської траси…

Обстріл розпочався близько четвертої дня. Діти розійшлися зі школи. Та не встигли й додому дійти, як ворог відкрив вогонь.

Наталія, жителька Муратового:

В мене троє дітей, я вчора дітей не могла заспокоїти, ви понімаєте, що єто! Діти в школі, як нам дітвору в школу пускать, як нам жить, що нам делать дальше?

Олена Гречишкіна, директорка Муратівської гімназії:

А на випадок обстрілу ви дітей куди? В бомбосховище, в підвал? - Немає ніякого бомбосховища ніде і немає ніякого підвалу. Ось коридор, бачите, де немає вікон. Діти ось сюди сходяться. Але в нас такого не було, це перший раз в нас такий обстріл.

Учителі перелякані, заняття в закладі тимчасово припинили. Будівля гімназії частково зруйнована.

Вчора в результаті оцієї хвилі тріснули отута усі вікна із західного боку школи. Перший і другий поверх. Отута було насипано, технічки, що повитирали, що не повитирали.

Пані Світлана, вчителька Муратівської гімназії, каже - люди тут побачили справжню війну у грудні 2014 року. Був потужний обстріл. Відтоді жили відносно спокійно.

Світлана Сабельнікова, вчителька Муратівської гімназії:

Я так розумію, що в тих людей немає нічого святого, нічого такого божого, знаєте, аби вони розуміли, що тут мирне населення, ми хочемо миру, а вороги цього не розуміють.

Ігор Левенок, кореспондент:

Один зі снарядів влучив у будівлю місцевого сільськогосподарського підприємства. До речі, й зараз у цьому районі не спокійно. Ми чуємо, як десь удалині лунає артилерійська канонада.

Бетонні плити покрівлі пробиті наскрізь. Це майстерня, де ремонтують сільгосптехніку. Трактори й комбайни пошкоджені. Працівників у цей час усередині не було.

Услишали треск, все и разбежались…

Результати злочинного обстрілу зафіксували представники Спільного центру з контролю та координації. Ворог бив із далекобійних гаубиць.

По обіді фронт на Луганщині загримів із новою силою. Виїхати із зони ураження ми не встигли. Перечекати обстріл довелося на узбіччі.

Троє військових внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнали поранень. Українська армія вдарила у відповідь.