Вечером, 17 ноября, в Николаеве застрелили предпринимателя Игоря Плиндыка. Об этом сообщает издание "Новости N".

Инцидент произошел примерно в 20 часов на улице Сенной. 51-летний Плиндык вместе со спутницей въехал на автомобиле Audi во двор дома. Там его, по всей видимости, дожидался убийца.

В мужчину выстрелили из охотничьего ружья - на дверях автомобиля со стороны водителя видно около десятка пробоин - но тот попытался убежать. Убийца догнал его возле подъезда дома и убил.

Предприниматель, который занимался строительным бизнесом, скончался на месте. По предварительным данным, девушка, которая была с ним, не пострадала. Кроме того, ранен еще один мужчина.

На месте работало большое количество правоохранителей, которые будут выяснять обстоятельства происшествия.

Со временем в одном из дворов многоэтажек нашли ружье со следами крови, из которого, предположительно, и совершили убийство. В городе объявлена специальная полицейская операция.

Экспертиза установит, является ли это оружие орудием убийства. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК).

Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.