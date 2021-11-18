В центре Николаева застрелили известного бизнесмена (фото) [ Редактировать ]
Источник: Новости-Н
Вечером, 17 ноября, в Николаеве застрелили предпринимателя Игоря Плиндыка. Об этом сообщает издание "Новости N".
Инцидент произошел примерно в 20 часов на улице Сенной. 51-летний Плиндык вместе со спутницей въехал на автомобиле Audi во двор дома. Там его, по всей видимости, дожидался убийца.
В мужчину выстрелили из охотничьего ружья - на дверях автомобиля со стороны водителя видно около десятка пробоин - но тот попытался убежать. Убийца догнал его возле подъезда дома и убил.
Предприниматель, который занимался строительным бизнесом, скончался на месте. По предварительным данным, девушка, которая была с ним, не пострадала. Кроме того, ранен еще один мужчина.
На месте работало большое количество правоохранителей, которые будут выяснять обстоятельства происшествия.
Со временем в одном из дворов многоэтажек нашли ружье со следами крови, из которого, предположительно, и совершили убийство. В городе объявлена специальная полицейская операция.
Экспертиза установит, является ли это оружие орудием убийства. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст. 115 УК).
Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.
по теме
Компания из молодых людей отдыхала в сауне
Сталося це біля будинку чоловіка, коли той разом із дружиною приїхав додому. За словами свідків, зловмисник дочекався, поки Іваніну вийде з автівки і вистрілив у нього кілька разів.
Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.
У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення з увімкненими сигналами - зараз оскаржують.
Туди вдерлися прихильники відстороненої працівниці та влаштували розбірки з адміністрацією.