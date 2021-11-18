Пентагон закликав Росію "бути прозорішою у своїх намірах". І вжити заходів для виконання мінських угод. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуваннями російських військ біля кордону України. Посадовець повідомив, що регулярно обговорює це питання з Європейським командуванням Збройних сил США, і наголосив, що підтримка Вашингтоном територіальної цілісності та незалежності України залишається непорушною.

Ллойд Остін, міністр оборони США: