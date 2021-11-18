Пентагон закликав Росію вжити заходів для виконання мінських умов [ Редактировать ]
Пентагон закликав Росію "бути прозорішою у своїх намірах". І вжити заходів для виконання мінських угод. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон уважно стежить за пересуваннями російських військ біля кордону України. Посадовець повідомив, що регулярно обговорює це питання з Європейським командуванням Збройних сил США, і наголосив, що підтримка Вашингтоном територіальної цілісності та незалежності України залишається непорушною.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Ми не знаємо напевно, який задум у Путіна, але ці пересування військ, безперечно, привертають нашу увагу. Я би закликав Росію бути прозорішою щодо своїх намірів і виконати Мінські угоди.
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