Ковід-сертифікати в "Дії" можуть визнати ще сім країн [ Редактировать ]
Україна веде перемови із сімома країнами поза ЄС про визнання COVID-сертифікатів у застосунку "Дія".
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, йдеться про держави, які насамперед є популярними туристичними напрямками серед українців.
Нагадаю, у Євросоюзі українські цифрові COVID-сертифікати визнали чинними 3 місяці тому.
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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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