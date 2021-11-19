Харківські силовики затримали російського агента [ Редактировать ]
Агента російської спецслужби затримали харківські силовики.
Шпигун був посадовцем в одній з міськрад області і збирав розвід-інформацію про військові об'єкти та українських патріотів.
Його кураторів цікавили маршрути переміщення військової техніки та види озброєнь армійців.
Отриману інформацію використовували у пропагандистських кампаніях проти України.
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Шпигун був посадовцем в одній з міськрад області і збирав розвід-інформацію про військові об'єкти та українських патріотів.
Позиції українських армійців атакували біля Мар'янки, Кам'янки та селища Нью-Йорк.
Напередодні противник бив по українських позиціях із важких мінометів, гранатометів і кулеметів. Наші бійці вгамовували окупантів вогнем у відповідь.
Ворог накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За минулу добу - 9 обстрілів. Ворог застосовує артилерію і міномети важких калібрів. Снаряди влучають і по житлових кварталах прифронтових селищ.