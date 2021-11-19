Зависимость украинской энергетики от цен европейского спотового рынка только ведет к углублению энергетического кризиса и подорожанию продукции отечественных предприятий. Необходимо срочное заключение прямых контрактов на энергоносители и поддержка на государственном уровне угледобывающих предприятий страны. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Сегодня большинство стран Европы имеют прямые контракты по поставке газа. Германия купила 55 млрд кубов газа по цене 300 долларов, Италия купила 23 млрд кубов газа по цене 350 долларов. А нам, нашей промышленности дают газ по 1000 долларов. Как можно конкурировать на внешних рынках, когда такая разница в ценах на энергоносители?" - заявил парламентарий.

По словам политика, выход – в заключении прямых контрактов, по которым газ гарантированно поставляется по фиксированным ценам, так как это делается в Европе.

"Абсолютная глупость посадить страну на спотовые цены энергорынка, где продается всего 20-30% газа, а все остальное торгуется по прямым контрактам. От этого и высокие цены на энергоносители для промышленности, что в свою очередь ведет к подорожанию всех товаров первой необходимости", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он заявил о необходимости заключения прямых контрактов с Газпромом на поставку газа и на транзит российского газа через Украину.

"Нужно восстановить прямой контракт с Газпромом, и прямой контракт по транзиту российского газа по нашей территории. Ведь транзит также критически важен для нас. И эти контракты должны идти вместе", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также для успешного преодоления энергокризиса, по словам политика, необходимо обеспечить поддержку отечественных угледобывающих предприятий.

"У нас 33 государственных шахты на нашей территории, и они способны обеспечить страну углем, если будет проводиться политика их поддержки на государственном уровне. Все эти предложенные оппозицией меры позволят стабилизировать ситуацию в энергетике, повысить конкурентоспособность наших предприятий на европейских рынках и остановить экономическое падение", - резюмировал Юрий Бойко.