В Киевской области приняли решение ввести дополнительные меры защиты на государственной границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Глава ОГА Василий Володин провел совещание при участии представителей различных силовых ведомств. В ходе обсуждения было принято решение усилить взаимодействие пограничников с Нацональной гвардией и правоохранителями при патрулировании участка украинско-белорусской границы в Киевской области.

Сегодня наблюдается миграционный кризис на польско-белорусской границе. Поэтому мы должны быть по максимуму готовы к любому течению событий и возможным провокациям.

Отмечается, что в настоящее время контроль за государственной границей в регионе обеспечен на 100%, однако ситуация постоянно отслеживается.

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Кроме того, Министр внутренних дел Денис Монастырский провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон. Стороны подняли вопрос взаимодействия на фоне обострения ситуации на границах союза.

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