На Банковій вщухли протести [ Редактировать ]
Розійшлися. Мітинг на Банковій закінчився. Сьогодні - близько 7 години вечора група активістів, які прийшли на Майдан, пішли до Офісу Президента.
Мітингарі вимагали поліцію та Нацгвардію навіщось пропустити їх до будівлі і навіть спробували прорвати кордон. Виникла штовханина та словесні перепалки.
Однак до бійки не дійшло, інформації про затриманих немає. А ближче до восьмої години вечора мітинг вщух, і активісти пішли з Банкової.
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