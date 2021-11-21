До бійки не дійшло, інформації про затриманих немає.

Розійшлися. Мітинг на Банковій закінчився. Сьогодні - близько 7 години вечора група активістів, які прийшли на Майдан, пішли до Офісу Президента.

Мітингарі вимагали поліцію та Нацгвардію навіщось пропустити їх до будівлі і навіть спробували прорвати кордон. Виникла штовханина та словесні перепалки.

Однак до бійки не дійшло, інформації про затриманих немає. А ближче до восьмої години вечора мітинг вщух, і активісти пішли з Банкової.