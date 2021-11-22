В США джип влетел в толпу людей, много погибших (видео) [ Редактировать ]
В городе Вокеша американского штата Висконсин мужчина за рулем внедорожника въехал в толпу участников рождественского парада. Несколько человек погибли и по меньшей мере 20 пострадали.
Трагический инцидент произошел около 16:40 по местному времени в воскресенье, 21 ноября. Как сообщает The New York Times, правоохранители задержали водителя на месте происшествия.
На обнародованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник проехал через парадные баррикады и сбил людей.
"Более 20 человек были сбиты, в том числе дети", – процитировало слова начальника полиции Дэниела Томпсона издание People.
Со своей стороны начальник пожарной охраны города Стивен Ховард уточнил, в местные больницы с травмами госпитализировали 11 взрослых и 12 несовершеннолетних пациентов.
Известно, что рождественский также парад был посвящен 125-летию основания города Вокеша. На трагический случай отреагировал мэр Шон Рэйли.
"Сегодня наше сообщество столкнулось с ужасом и трагедией там, где должен был быть праздник. Я глубоко опечален, узнав, что так много людей в нашем сообществе пошли на парад, но в конечном итоге столкнулись с травмами и душевной болью", – сказал он на пресс-конференции.
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