В городе Вокеша американского штата Висконсин мужчина за рулем внедорожника въехал в толпу участников рождественского парада. Несколько человек погибли и по меньшей мере 20 пострадали.

Трагический инцидент произошел около 16:40 по местному времени в воскресенье, 21 ноября. Как сообщает The New York Times, правоохранители задержали водителя на месте происшествия.

На обнародованных в сети кадрах видно, как красный внедорожник проехал через парадные баррикады и сбил людей.

"Более 20 человек были сбиты, в том числе дети", – процитировало слова начальника полиции Дэниела Томпсона издание People.

Со своей стороны начальник пожарной охраны города Стивен Ховард уточнил, в местные больницы с травмами госпитализировали 11 взрослых и 12 несовершеннолетних пациентов.

Известно, что рождественский также парад был посвящен 125-летию основания города Вокеша. На трагический случай отреагировал мэр Шон Рэйли.

"Сегодня наше сообщество столкнулось с ужасом и трагедией там, где должен был быть праздник. Я глубоко опечален, узнав, что так много людей в нашем сообществе пошли на парад, но в конечном итоге столкнулись с травмами и душевной болью", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.