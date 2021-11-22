У світі за минулу добу зафіксували майже 350 тисяч випадків нових заражень. Найбільше хворих у Британії - понад 40 тисяч. На другому і третьому місцях - Росія та Німеччина. Там понад 36 тисяч нових випадків у кожній. Останні новини з коронавірусного фронту - у нашому огляді.

Щеплюватися проти коронавірусу треба буде щороку - для кращого захисту й запобігання наступним пандеміям. Таке припустив глава німецької компанії BioNTech Угур Шахін. За його словами, вакцина, розроблена компаніями BioNTech та Pfizer, загалом захищає впродовж перших 9 місяців після щеплення, утім, уже на 4 місяць її ефективність поволі зменшується. Наразі BioNTech працює над збільшенням обсягів виробництва вакцини. А також над удосконаленням препарату, аби мати змогу швидко реагувати на появу нових варіантів і мутацій вірусу.

У Чехії та Словаччині запровадили карантин для невакцинованих. Відсьогодні там зможуть користуватися більшістю послуг і брати участь у масових заходах лише ті, хто зробив щеплення або вже перехворів на коронавірус. Виняток - крамниці першої необхідності та аптеки. Своє рішення уряди країн пояснюють різким зростанням кількості хворих. У Словаччині обмежувальні заходи триватимуть три тижні. У Чехії - до кінця лютого наступного року.

Тритижневий локдаун запровадили і в Австрії. До середини грудня там зачинили практично всі крамниці, окрім продуктових. Жителям заборонено виходити з дому без нагальної потреби. Батьків закликають також залишати вдома дітей - попри те, що дитячі садки продовжують працювати. Після закінчення тритижневого терміну влада може продовжити обмежувальні заходи - утім, лише для тих, хто не вакцинувався проти вірусу.

У німецькому парламенті обговорюють імовірність зробити вакцинацію для громадян обов'язковою - через сплеск захворюваності. За останній тиждень у країні щодня фіксують у середньому по 50 тисяч нових заражень. Згідно з опитуваннями, обов'язкову вакцинацію для дорослих підтримує більше ніж половина населення Німеччині. Від початку пандемії в країні інфікувалися майже 5 з половиною мільйонів. Із них близько 100 тисяч померли. Наразі вакциновано 68 відсотків населення.