В словенском Четеже завершились командные чемпионаты Европы среди мужчин и женщин. Мужская сборная Украины набрала 14 очков (5 побед, 4 ничьих, 0 поражений) и заняла первое место. Столько же очков у сборной Франции (уступили украинцам по дополнительным показателям), по 13 - в активе команд Польши и Испании. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Сильнейшими на континенте стали Антон Коробов, Андрей Волокитин (завоевал индивидуальное золото на второй доске), Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко, Владимир Онищук, тренеры сборной - Александр Сулипа и Мартин Кравцев.

Чуть не дотянули до "бронзы" украинские шахматистки. Наши девушки набрали 12 очков, как и команда Азербайджана, занявшая третье место. На первых двух ступенях расположились команды России и Грузии.

В составе украинской команды выступали Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, тренер команды - Михаил Бродский.

Всего в мужском турнире соревновались 39 сборных (Украина имела 7-й стартовый рейтинг), в женском - 31 сборная (Украина имела 4-й рейтинг).

Сборная Украины впервые стала чемпионом Европы, ранее она дважды занимала второе (1992, 2019) и третье место (2009, 2017). В мужском турнире участвовали 39 команд.

Напомним, что украинская шахматистка Ушенина выиграла турнир Women’s Speed Chess Championship.