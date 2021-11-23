Умер легендарный украинский музыкант [ Редактировать ]
В Украине умер профессор Музыкальной академии имени Петра Чайковского, дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Об этом сообщила Национальная опера.
Один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорович Власенко вышел на свет. Три года назад маэстро отметил 60-летие творческой деятельности.
Причина смерти дирижера неизвестна. Он ушел из жизни в 83 года.
Отметим, Аллин Власенко - дирижер, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.
Дирижером Государственного симфонического оркестра Украины он стал в 1966 году. Затем преподавал в Киевской государственной консерватории и сформировал собственную дирижерскую школу.
В балетном и оперном репертуаре Власенко более полусотни спектаклей.
Напомним, что в России скончался актер Валерий Гаркалин, звезда фильма "Ширли-мырли".
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