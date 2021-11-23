Лукашенко вимагає від ЄС прийняти частину біженців [ Редактировать ]
Білорусь вимагає від ЄС прийняти частину біженців. Євросоюз відмовляється і готує нові санкції. Що буде з людьми, які застрягли на білорусько-польському кордоні - розкаже Тетяна Логунова.
174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею. Одну зі спроб польські силовики зафільмували й оприлюднили в соцмережах. На кадрах - понад 50 агресивно налаштованих людей проривають рубіж у районі селища Біловежа.
Анна Міхальська, речниця прикордонної служби Польщі:
Білоруські силовики допомагають під час кожної спроби порушення кордону. Коли мігранти починають жбурляти каміння, вони засліплюють наших офіцерів лазерами, щоб ті не зрозуміли, звідки воно летить.
Усі мігранти нині перебувають у логістичному центрі неподалік від кордону з Польщею. Там є обігрів, спальні мішки, вода та їжа.
Саман Тарік Шаффік, біженець із Іраку:
Я нічого не боюся, окрім повернення додому, в Ірак. Мені потрібна допомога. Запропонує Білорусь - добре. Але було б краще, якби це зробила Європа.
Відправити людей до Європи хоче й Олександр Лукашенко. Саме такий варіант він запропонував канцлеру Ангелі Меркель. План такий: ЄС відкриває гуманітарний коридор і приймає 2 тисячі біженців. Решту - п'ять тисяч - відправляють самі білоруси.
Олександр Лукашенко:
Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тысячам беженцев. У нас же в этом лагере две тысячи беженцев, которых я просил, чтобы забрали. Меркель мне пообещала, что на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже.
Чи справді Меркель щось обіцяла Лукашенку - достеменно невідомо. Але пристати на умови білорусів у ЄС не готові.
Ґітанас Науседа, президент Литви:
Я можу сказати чітко - немає жодних домовленостей про розподіл мігрантів, двох чи п'яти тисяч. Канцлер Німеччини намагалася вирішити гуманітарну кризу, йшлося про припинення нових польотів до Міська і рейси, на яких мігранти поверталися б на батьківщину. Все це нині відбувається.
Не забули в ЄС і про обмеження щодо Білорусі. Підготовка вже на фінішній прямій.
Нові санкції ЄС планує запровадити вже до кінця місяця. Застосують їх проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації міграційної кризи. І не виключено, що після оголошення "чорного списку" на кордонах ЄС знову буде гаряче.
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