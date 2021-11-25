За "чистку" ВККС будет платить коммерческий посредник деньгами USAID - СМИ [ Редактировать ]
Иностранные члены Конкурсной комиссии по отбору нового состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут получать деньги не от Украины, а и из бюджета США, причем через коммерческого посредника. Речь идет о сумме примерно в 700 долларов в день. Для них также подготовлено руководство, как свести к минимуму риск обжалования принятых комиссией решений, сообщает сайт capital.
Об этом идет речь в соглашении, подписанном между членом Конкурсной комиссии по отбору нового состава ВККС Стивеном Маркманом и Chemonics International Inc., которая действует в соответствии с контрактным соглашением с Агентством международного развития США ("USAID").
Текст соглашения имеется в распоряжении редакции.
В нем отмечается, что Маркман (именуемый далее в тексте "Консультант") будет предоставлять "услуги" не украинскому или американскому правительствам, а компании Chemonics с 8 ноября 2021 года по 21 августа 2023 года.
При этом Chemonics будет платить Консультанту каждые две недели.
"Базовая ставка для Консультанта на время выполнения данного задания была утверждена USAID в размере $88,13 в час, что эквивалентно $705 в день, исходя из пятидневной рабочей недели", – указывается в документе.
Отмечается, что деньги будут перечислены Маркману прямым переводом на внутренний (американский) банковский счет, минуя украинские налоговые органы.
Также к договору прилагается разъяснение принципов работы Конкурсной комиссии и украинского законодательства. Это сделано для того, чтобы иностранные члены не совершили ошибок, которые в будущем дадут повод дисквалифицированным украинским кандидатам обжаловать такое решение в судах.
"Отбор кандидатов на первом этапе конкурса ВККС может проводиться только по формальным основаниям.... дисквалификация кандидатов на основании заслуг (например, несоответствие критериям добросовестности или профессиональной компетентности) несет значительные правовые риски..", – отмечается в документе, который, по видимому, составлен сотрудниками Chemonics или неким американским органом.
В документе перечислены причины, по которым решение комиссии может быть обжаловано и сделан вывод, что "единственный способ снизить этот риск – позволить всем подходящим кандидатам, предоставившим необходимые документы и прошедшим специальную проверку, пройти на этап собеседования".
Напомним, что формирование Конкурсной комиссии по избранию нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) предусмотрено принятым Верховиной Радой законом о судебной реформе. Половину от состава Конкурсной комиссии составляют делегированные посольствами США, Великобритании, Евросоюза и др. кандидаты, половину – делегированные Радой судей.
Конкурсная комиссия по избранию членов ВККС была сформирована 17 сентября 2021 года. Однако долгое время Комиссия не могла начать работу, поскольку ее члены по квоте иностранных посольств и проектов технической помощи или не выходили на связь с украинской стороной, или ссылались на то, что пока еще не устранены все препятствия для начала работы Комиссии.
Ситуация изменилась после того, как 9 ноября появился Этический совет для проверки членов Высшего совета правосудия на добропорядочность.
Стивен Маркман – председатель Верховного суда Мичигана в отставке. Работал судьей в Апелляционном суде штата Мичиган и занимался частной практикой в Детройте, штат Мичиган. Работал в качестве федерального прокурора США в Мичигане и помощником генерального прокурора США в Ваш
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