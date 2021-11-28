Загроза повномасштабного нападу на Україну з боку Росії є цілком реальною, Москва шукає найменшого приводу для того, щоб звинуватити ЗСУ в провокації і почати вторгнення до нашої держави. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Напад, або порушення нашої територіальної цілісності відбувалося в 2014 році. Навіть якщо ми говоримо про загострення, то йдеться про розширення ескалації вглиб території України. Але таке загострення у нас відбувається регулярно. Тобто ЗСУ, наша розвідка, міністерство оборони - ми спостерігаємо безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території. Таких періодів дуже багато, коли збільшується загроза, то зменшується. Наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно зараз можна говорити про загострення, але вона така сама як весною це було.

Ганна Маляр вважає, що паралельно з повідомлення про загострення ситуації на кордоні розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".

І на тлі цих заяв, що дійсно є загострення, що є інформаційна потужна кампанія, якої скажімо, не було весною, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації. Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові.

Заступниця міністра оборони повідомила, на сьогодні інформація про російські війська на кордоні, їхні розташування, збігаються у розвідок. Але їхня інтерпретація і прогнози - це предмет дискусії й аналізу.

Нагадаємо, проект бюджету на 2022 рік передбачає рекордну суму на безпеку і оборону.