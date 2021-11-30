Во вторник, 30 ноября, президент Владимир Зеленский в рамках кадровых изменений в Службе безопасности Украины назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ. Им стал Александр Поклад. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.

Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В то же время глава государства назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им был назначен Илья Витюк.

Ранее Зеленский назначил двух новых судей Конституционного суда.

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