В мире растет уровень COVID-вакцинации [ Редактировать ]
В мире с каждым днем растет уровень вакцинации от коронавируса. Но есть страны, которые вообще не вакцинировались.
Самая успешная кампании вакцинации прошла в ОАЭ. Там прививки от COVID-19 получили 90% населения. Далее идут:
- Португалия (87%),
- Сингапур (86%),
- Катар (85%),
- Чили (84%),
- Мальта (84%),
- Куба (81%),
- Южная Корея (80%),
- Камбоджа (80%).
Страны, которые начали кампании по вакцинации из-за своего привилегированного доступа к вакцинам, теперь отстают. В Британии вакцинированы лишь 68% людей, в Израиле - 67%, а в США - 60%.
Бурунди и Демократическая Республика Конго являются наименее вакцинированными странами в мире, в них прививки получили менее 0,1% населения.
Эритрея и Северная Корея - единственные две страны, которые вообще не вакцинировались.
Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".
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