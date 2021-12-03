Рейдерська атака на одеське Громадське об’єднання "Центр захисту інвалідів" (ЦЗІ) відбувається за потурання Приморського райвідділу Нацполіції та прокуратури Одеси.

Про це, зокрема, йдеться у матеріалі видання Obozrevatel "На згарищі правосуддя – відповідальний за пожежу в "Токіо-Стар" досі на свободі".

За даними видання, організував рейдерську атаку на ГО "ЦЗІ" Сергій Дурач, який є головним обвинуваченим у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо-Стар". Автор статті нагадує, що пожежа у готелі "Токіо-Стар" сталась 17 серпня 2019 року, під час неї загинуло 9 людей, а ще 10 постраждали. Поліція затримала Дурача 16 липня 2020 року, після того, як він повернувся до Одеси з Італії, де майже рік переховувався. 5 серпня 2020 року суд замінив запобіжний захід Дурачу на цілодобовий домашній арешт, який згодом було скасовано.

У матеріалі повідомляється, що у березні 2021 року Сергій Дурач здійснив першу атаку на ЦЗІ, викравши документи та печатки ГО: "За заявою чинного голови ЦЗІ Аркадія Чорного, Київський райсуд Одеси зобов’язав Головне управління нацполіції в Одеській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення Сергієм Дурачем і його спільниками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 357 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України".

Згідно із рішенням Київського райсуду Одеси, "Дурач Сергій Вікторович, Пархоменко Вадим Миколайович та інші невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, викрали особливо важливі офіційні документи та печатки ГО "Центр захисту інвалідів" та інших юридичних осіб, засновником яких вона є, а саме: ТОВ "Ашрам", ТОВ "Майнічі", ТОВ "Басарі", Дочірнього підприємства "Компроміс", Виробничо-торговельної фірми "Галатея" у вигляді Дочірнього підприємства".

Автор статті зазначає, що розслідування відносно викрадення документів гальмується, водночас за заявою спільників самого Дурача поліція повела обшуки на підприємствах ЦЗІ: "Тиждень тому на підприємствах ЦЗІ та в помешканні законно обраного директора ГО Департаментом стратегічних розслідувань одеської поліції були проведені 5 масштабних та одночасних обшуків, в яких брали участь близько 50 поліцейських. Показово, що такі потужні ресурси керівництво одеської поліції залучило після отримання заяви від спільників Дурача. Під час обшуків було вилучено правоустановчі документи підприємств".

Адвокати ЦЗІ стверджують, що жодних підстав вилучати ці документи в поліції не було. За інформацією Obozrevatel, через кілька днів адвокати громадського об’єднання з’ясували, що вилучені під час обшуків правоустановчі документи були використані для переоформлення права власності на цілу низку об’єктів нерухомості в Одесі.

"Все відбувалось через нотаріуса аж з Полтавської області. Зокрема мова йде про переоформлення права власності на Торговельний центр "Грецький" та ресторан "Київ" в Одесі, які належать дочірнім підприємствам ЦЗІ. Наразі відбувається переоформлення цих активів вже по другому колу", - наголошується в матеріалі.

На підставі вищенаведених фактів, автор тексту робить висновок, що оперативність та злагодженість дій рейдерів та правоохоронців є "вичерпним доказом зацікавленості останніх в успіху рейдерської атаки".