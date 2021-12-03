Украина купит у США два атомных реактора - СМИ [ Редактировать ]
Украинский "Энергоатом" купит в кредит у американской Westinghouse два реактора для АЭС. Об этом сообщает "Зеркало недели".
Westinghouse надо продать два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от провального строительства в США. По условиям контракта, компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС.
Сообщается, что реакторы "лежат без дела" около пяти лет и в случае покупки продолжат лежать еще столько же.
По оценкам СМИ, у "Энергоатома" и Westinghouse не хватит средств для постройки реакторов, поэтому их будут строить за кредитные средства, в том числе под госгарантии.
В компаниях эту информацию не комментируют.
Только в декабре 2018 года на винницком заводе "Форт" начали производить патроны. На предприятии запустили линию, где изготавливают пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).
Как сообщали "Подробности", в Житомире построят патронный завод.
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