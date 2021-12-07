В Черниговской области в результате ДТП с маршруткой погибли минимум 13 человек. Полиция открыла дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).

Отметим, в ДТП с грузовиком возле села Брусилов Черниговской области на трассе N-27 Чернигов-Гремяч погибли 13 человек и 6 человек получили ранения.

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Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары.

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