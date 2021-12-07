Полиция открыла дело из-за смертельного ДТП под Черниговом [ Редактировать ]
В Черниговской области в результате ДТП с маршруткой погибли минимум 13 человек. Полиция открыла дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полиция открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек).
Отметим, в ДТП с грузовиком возле села Брусилов Черниговской области на трассе N-27 Чернигов-Гремяч погибли 13 человек и 6 человек получили ранения.
Читайте также, на Харьковском шоссе в Киеве автомобиль полиции Skoda протаранил Daewoo Lanos. На перекрестке с улицей Здолбуновской остановился, потому что загорелся уже желтый сигнал светофора, правоохранители спешили на оформление дорожно-транспортного происшествия.
Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ДТП под Черниговом утром 7 декабря погибли 11 человек, еще восемь получили травмы
При этом, водитель грузовика не заметил ДТП и продолжил ехать
В результате падения погибли по меньшей мере 10 человек
В результате аварии пострадали четыре человека
Женщина в возрасте 50-55 лет выходила из магазина и стала переходить дорогу прямо через колеи, не смотря по сторонам