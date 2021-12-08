Во Львове ребенок проглотил распылитель от спрея (фото) [ Редактировать ]
Во Львове 12-летний мальчик случайно проглотил распылитель от спрея для горла. Ребенка срочно госпитализировали в больницу и провели операцию. Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы "Охматдит".
Так, в медучреждении рассказали, что у парня болело горло и он пытался полечить его спреем, а когда выполнял процедуру, то пластиковый распылитель отпал и подросток его ненароком глотнул.
Предмет длиной 6 см оказался аж в двенадцатиперстной кишке. Госпитализированного парня сразу взяли в операционную, где врачи эндоскопически, с помощью специальных устройств, без всякого разреза вытащили распылитель.
"Это не первая жертва спреев для горла у нас уже 3 случай с распылителем в нашей больнице. Мамы и папы, советуем с осторожностью применять спреи для горла, перед применением проверять, прочно ли закреплен распылитель и придерживать его при впрыске", - отметили в больнице.
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