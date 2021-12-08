В среду, 8 декабря, синоптики предупредили жителей страны о гололеде, местами налипании мокрого снега в северных, Винницкой, Черкасской областях. В горах есть угроза схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Днем 8 декабря в Киевской области и в столице гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (І І І уровень).

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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