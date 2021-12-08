Пять стран призвали Россию снизить напряжение [ Редактировать ]
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После онлайн-встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена состоялся телефонный разговор между лидерами США, Великобритании, Франции, Германии и Италии. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт.
Участники разговора сошлись во мнении, что Москве нужно снизить уровень напряженности на границе с Украиной.
Канцлер и участвовавшие главы государств и правительств подчеркнули свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что Россия должна снизить напряженность и искать дипломатическое решение, в том числе в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений.
Он отметил, что стороны поручили своим советникам тесно координировать действия друг с другом, привлекая партнеров из ЕС и НАТО.
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