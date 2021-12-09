В Днепре днем 7 декабря местный житель нападал с ножом на людей. Ранения получили четверо граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Шевченковском районе. Сначала около 15:30 возле одного из домов неизвестный несколько раз ударил руками и ногами в живот прохожего, скрывшись с места происшествия. 38-летний пострадавший был госпитализирован.

Вскоре нападавший бросился с ножом еще на двух граждан. Ножевые ранения получили двое мужчин, возрастом 25 и 61 лет. После чего набросился сзади с ножом на 45-летнего мужчину, нанеся четыре ножевых удара. Его также госпитализировали.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 34-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

На месте происшествия правоохранители обнаружили нож.

Открыты уголовные производства по части 2 статьи 15 (покушение на уголовное правонарушение), части 1 статьи 115 (преднамеренное убийство), части 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Задержанному уже сообщили о подозрении. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.

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