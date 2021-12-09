К народному депутату Украины, председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа- За жизнь" Виктору Медведчуку обратилась дочь известного российского писателя Михаила Шолохова, лауреата Нобелевской премии и автора одного из наиболее значимых произведений русской литературы XX века – романа "Тихий Дон". Она поблагодарила оппозиционного политика за то, что, несмотря на преследование со стороны власти, он продолжает бороться за добрососедские отношения между Россией и Украиной.

Светлана Михайловна сказала, что с болью в сердце следит за событиями в Украине и за тем, как власть имущие намеренно сеют вражду между российским и украинским народами.





"Я очень переживаю и думаю, что мой отец, автор "Тихого Дона", у которого мать родилась в Черниговской области, который всегда помнил, как мать говорила до самой смерти с таким украинским акцентом. Если бы он был жив, он очень переживал бы эти события в Украине и тот разлад, который случился у Украины и России", – сказала дочь Шолохова.

Также она отметила, что ей приятно, что Виктор Медведчук, один из ведущих украинских политиков, согласился написать свои размышления по поводу романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». По словам дочери великого писателя, это произведение сейчас актуально как никогда, потому что большая его часть рассказывает о том, насколько страшной может быть гражданская война, когда родные братья убивают друг друга из-за политических разногласий.

"Но есть же кто-то, кто натравливает их друг на друга. И вот это самое страшное, что может случиться в жизни народов, потому что страдает не один и не два человека, а целый народ. Равнодушных в таких войнах нет и быть не может, потому что жертвы – с обеих сторон. Остаются сироты, с обеих сторон несчастные матери и разрушенная страна", – акцентировала внимание Светлана Шолохова.

Обращаясь к Виктору Медведчуку, дочь писателя пожелала украинскому народу выхода из этого тупика, а также отметила, что не знает россиян, которые бы были настроены против украинцев.

"Русский народ толерантен, и не надо его обвинять в чем-то, в чем он абсолютно не виноват. Мне очень странно слышать, и я этого понять не могу, почему в Украине так яростно настроены против России. Почему в Украине ваше новое правительство держит в залоге вас и держит в страхе и несчастье, в горе народ Донбасса? Донбасс очень близко, мы от вас 200 км всего-навсего. Очень как-то горько слушать, по телевидению смотреть, как разрушены ваши хаты, как страдает народ, этот союз. Ради чего, ради каких несуществующих опасностей собираются войска, призываются легионеры, обучающие украинских солдат воевать с москалями?" – с грустью задается вопросами Светлана Михайловна.

Также Шолохова напомнила, что ни одна война не принесла ни благосостояния народу, ни благополучия стране.

"Война всегда приносит кровь, страдание, непонимание. Хочется пожелать, чтобы все это нормализовалось, чтобы люди включили мозги наконец и прекратили все это безобразие – натравливание народов друг на друга", – сказала дочь Шолохова.

В заключение она поблагодарила Виктора Медведчука за его позицию и активную борьбу за восстановление мирных и дружеских отношений между Украиной и Россией.

"Виктор Владимирович, мне жаль, что вы, ваши сподвижники в таком одиночестве боретесь. Но не теряете бодрости духа. И мне хочется вам пожелать всего самого-самого хорошего, самого доброго, мира и в душе, и в стране. Будьте здоровы и крепитесь", – обратилась к украинскому политику Светлана Михайловна Шолохова.