Дорога перетворилася на ковзанку: як комунальники долають наслідки негоди [ Редактировать ]
Люди падають і травмуються, державні траси закривають для вантажівок, а водіїв просять залишити автівки вдома. На Рівненщині через крижаний дощ дорога перетворилася на ковзанку.
Як комунальники долають наслідки негоди? І чи справляються травмпункти з навалою людей? Сніжана Сидорук проінспектувала.
Я ішла потихеньку на тролейбус і вдруг я у ковші в тракторі.
Спецмашина наїхала на Раїсу Олександрівну просто на зупинці громадського транспорту. Трактор саме розчищав тротуар від снігу.
Раїса Олександрівна, жителька Рівного:
Із трактора виконалась бо ето самоє наїхав би на голову і задавив би.
Лікарі в пенсіонерки серйозних травм не виявили.
Руслан Мартинчук, лікар-травматолог:
Поступила з болями в ділянці колінного суглоба. Обстежуємо. Зробили рентген, перелома нема, тому направили на УЗД. Щоб подивиться наскільки там ушкоджені зв'язки.
Відколи в Рівному засніжило, в травмпункти вже звернулися майже двісті містян. Усі переважно після падіння на слизькій дорозі.
В'ячеслав Наумчук, завідувач травмпункту Рівненської центральної міської лікарні:
З різними локалізаціями звертаються. Можуть бути переломи розтяги, забої, рани. Ми до цього з року в рік готові. Один день пацієнтів тбільше, в другий менше. Є години пік - повертання з роботи.
-Дороги ще чистять, а тротуари нє.
-Он упала жінка в нас на роботі сьогодні, поламала руку.
Міські комунальні служби звітують - дороги і тротуари посипають. Але мокрий сніг з дощем і мінусова температура все перетворюють на ковзанку. Через це на державних трасах напередодні ввечері навіть екстрено обмежили рух вантажівок. Дві з половиною години поліція не впускала на територію області ваговози.
Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:
Це було зроблено задля того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху і попередити можливі дорожньо-транспортні пригоди, так і затори. Цієї ночі в умовах крижаного дощу було висипано 400 тонн чистої солі.
Наслідки крижаної негоди продовжують ліквідовувати. І хоча сніг уже припинився, та мороз не спадає. У такий льодовиковий період водіям радять кермувати відповідально, а пішоходам - бути вкрай обережними й дивитися під ноги. Найближчим часом на Рівненщині прогнозують хоч і незначне, але потепління.
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