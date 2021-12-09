Відколи в Рівному засніжило, в травмпункти вже звернулися майже двісті містян.

Люди падають і травмуються, державні траси закривають для вантажівок, а водіїв просять залишити автівки вдома. На Рівненщині через крижаний дощ дорога перетворилася на ковзанку.

Як комунальники долають наслідки негоди? І чи справляються травмпункти з навалою людей? Сніжана Сидорук проінспектувала.

Я ішла потихеньку на тролейбус і вдруг я у ковші в тракторі.

Спецмашина наїхала на Раїсу Олександрівну просто на зупинці громадського транспорту. Трактор саме розчищав тротуар від снігу.

Раїса Олександрівна, жителька Рівного:

Із трактора виконалась бо ето самоє наїхав би на голову і задавив би.

Лікарі в пенсіонерки серйозних травм не виявили.

Руслан Мартинчук, лікар-травматолог:

Поступила з болями в ділянці колінного суглоба. Обстежуємо. Зробили рентген, перелома нема, тому направили на УЗД. Щоб подивиться наскільки там ушкоджені зв'язки.

Відколи в Рівному засніжило, в травмпункти вже звернулися майже двісті містян. Усі переважно після падіння на слизькій дорозі.

В'ячеслав Наумчук, завідувач травмпункту Рівненської центральної міської лікарні:

З різними локалізаціями звертаються. Можуть бути переломи розтяги, забої, рани. Ми до цього з року в рік готові. Один день пацієнтів тбільше, в другий менше. Є години пік - повертання з роботи.

-Дороги ще чистять, а тротуари нє.

-Он упала жінка в нас на роботі сьогодні, поламала руку.

Міські комунальні служби звітують - дороги і тротуари посипають. Але мокрий сніг з дощем і мінусова температура все перетворюють на ковзанку. Через це на державних трасах напередодні ввечері навіть екстрено обмежили рух вантажівок. Дві з половиною години поліція не впускала на територію області ваговози.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Це було зроблено задля того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху і попередити можливі дорожньо-транспортні пригоди, так і затори. Цієї ночі в умовах крижаного дощу було висипано 400 тонн чистої солі.

Наслідки крижаної негоди продовжують ліквідовувати. І хоча сніг уже припинився, та мороз не спадає. У такий льодовиковий період водіям радять кермувати відповідально, а пішоходам - бути вкрай обережними й дивитися під ноги. Найближчим часом на Рівненщині прогнозують хоч і незначне, але потепління.