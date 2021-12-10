В ближайшее время Россия и США проведут очередные консультации по стратегической стабильности. Они запланированы на январь 2021 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил:

Пока дат конкретных нет. Я предполагаю, что это (новый раунд консультаций, - ред.) состоится в течение января.

По его словам, по результатам этого диалога стороны могут наработать документ для замены Договору о стратегических наступательных вооружениях.

Уже 5 февраля будущего года пройдет первый год пятилетнего продления. Уже запущен диалог по стратегической стабильности, результатом которого, как мы надеемся, станет заключение документа или серии документов, позволяющих найти правильную замену этому договору о СНВ, истекающему уже через 4 с небольшим года.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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