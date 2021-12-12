В столице за минувшие сутки зафиксировали 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 313 135 случаев COVID-19. При этом выздоровели 284 563 человека (3248 - за минувшие сутки). 7 862 жителей столицы умерли (12 - за минувшие сутки). За 24 часа в медучреждения столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, 122 пациента госпитализировано с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Подольском (92), Оболонском (71) и Днепровском (68) районах.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки сделали 83 256 прививок от коронавирусной инфекции. наибольшее прививок за последние 24 часа было сделано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях, меньше всего – в Луганской области.

Кроме того, у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. Среди них были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, которые жаловались на сильную утомляемость.

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